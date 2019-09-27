تفاصيل قصف إرهابيين بسبها

إيوان ليبيا – وكالات :

تعرض موقع الشركة الهندية جنوب مدينة سبها لضربة جوية فجر اليوم؛ ورجحت مصادر أن الضربة كانت لقصف جوي من طائرة تابعة لـ”الأفريكوم”.

وأكدت ذات المصادر أن الضربة أوقعت عدداً من القتلى، لكن لم يُعرف حتى الآن عدد من استهدفهم القصف وجنسياتهم.

ويمتد مقر الشركة الهندية لأكثر من 20 هكتارا ويتكون من مبانٍ سكنية غير مكتملة اتخذت منه المجموعات والعصابات المسلحة الخارجة عن القانون ملاذا وملجأً لها.

وسمع صوت استهداف موقع الشركة المقابل لمعسكر الدعوكي على بعد مسافة داخل سبها؛ فيما أفاد سكان المدينة بسماعهم صوت طائرة بدون طيار طوال الليل واستمر حتى صباح اليوم.

وأكد المتحدث باسم مركز سبها الطبي أن قسم الإسعاف والطوارئ لم يستقبل أي جثث أو جرحى تعود لضحايا الضربة الجوية.

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