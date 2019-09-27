تشغيل محطة تحلية مياه في وادي البوانيس

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا بدء تشغيل محطة لتحلية المياه في وادي البوانيس، بعد تدشينها من الجمعية الوطنية للتنمية المستدامة في إطار برنامج «دعم البلديات في ليبيا’»، بدعم من الاتحاد الأوروبي ووزارة التعان الاقتصادي والتنمية الألمانية.

ووفق بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا اليوم، توفر المحطة الجديدة ما يصل إلى 8 آلاف لتر من مياه الشرب الآمنة يوميًّا للمجتمع.

وأوضح البيان أن وزارة الخارجية الفرنسية ساهمت في تكاليف هذه النشاطات التي تنفذها المنظمة غير الحكومية ACTED كجزء من البرنامج.

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