اخبار

تشغيل محطة تحلية مياه في وادي البوانيس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا بدء تشغيل محطة لتحلية المياه في وادي البوانيس، بعد تدشينها من الجمعية الوطنية للتنمية المستدامة في إطار برنامج «دعم البلديات في ليبيا’»، بدعم من الاتحاد الأوروبي ووزارة التعان الاقتصادي والتنمية الألمانية.

ووفق بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا اليوم، توفر المحطة الجديدة ما يصل إلى 8 آلاف لتر من مياه الشرب الآمنة يوميًّا للمجتمع.

وأوضح البيان أن وزارة الخارجية الفرنسية ساهمت في تكاليف هذه النشاطات التي تنفذها المنظمة غير الحكومية ACTED كجزء من البرنامج.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك