ترامب: رفضت طلب إيران لرفع العقوبات مقابل اجتماع

واشنطن 27 سبتمبر 2019 (وال)- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إنه رفض طلب إيران رفع العقوبات مقابل إجراء محادثات.

هذا وتصريحات ترامب يقدم رواية متناقضة مع رواية الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي قال في وقت سابق الجمعة، إن الولايات المتحدة عرضت رفع القيود لتسهيل عقد اجتماع.

وكتب الرئيس ترامب عبر حسابه على موقع “تويتر”: “إيران أرادت مني رفع العقوبات المفروضة عليهم، من أجل الاجتماع وقلت بالطبع لا”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني – عبر موقعه الإلكتروني الرسمي – إن الولايات المتحدة عرضت رفع جميع العقوبات المفروضة على طهران مقابل إجراء محادثات.

وأورد الموقع هذا التصريح لدى عودة روحاني من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى طهران. (وال- واشنطن) ر ت

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