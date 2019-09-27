الجيش الروسي يعلن إسقاطه لعشرات الطائرات في عام واحد في سوريا

موسكو 27 سبتمبر 2019 (وال)- أعلن الجيش الروسي اليوم الجمعة، أنه أسقط عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ التي أطلقها مسلحون هذا العام، مستهدفة القاعدة الجوية الروسية في سوريا.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الميغور جنرال إيغور كوناشينكوف، أنه حتى سنة 2019، أسقط الجيش نحو 58 طائرة و27 صاروخًا، استهدف قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية على البحر المتوسط.

وكانت قد شنت روسيا حملة عسكرية في سوريا منذ سبتمبر عام 2015، مما سمح للقوات الحكومية باستعادة سيطرتها على معظم البلاد، وسط حرب مدمرة مستمرة منذ عام 2011.

وقال كوناشينكوف – في مؤتمر صحفي قبيل مغادرته إلى سوريا – إن المسلحين قاموا باستمرار بتطوير طائراتهم غير المأهولة، التي يصل مداها إلى 250 كيلومتر، وعلى ارتفاع يصل إلى 4 كيلومترات. (وال- موسكو) ر ت

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