هل تعرف الفريق الأكثر إتماما للتمريرات في تاريخ الكرة

وعلى الرغم من أنه لا يمكن مشاهدة كافة مباريات اللعبة خلال ما تخطى قرن مضى للإجابة المثلى على السؤال، إلا أن شركة “أوبتا” للإحصائيات أتاحت فرصة التعرف على إجابة ذلك السؤال بدءا من تاريخ عملها في موسم 2006-07.

وFilGoal.com ينقل لكم التقرير.

بالطبع أول فريق قد يتبادر إلى ذهنك برشلونة، فقبل أكثر من نحو عقد من الآن رسخ الكتالونيون من أسلوب لعبهم المعتمد على التمريرات المتتالية السريعة والتحرك بكثافة، فيما اشتهر اصطلاحا بالـ”تيكي تاكا” تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.

وصل ذلك الأسلوب إلى ذروته في مواجهة ليفانتي في مايو 2011 حينما أتم الفريق ، لكنها لم تكن في الحقيقة كافية لتحقيق الفوز وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

اقترب مانشستر سيتي تحت قيادة نفس المدرب من الرقم السابق، وأكملوا في اكتساحهم لسوانزي سيتي بخماسية نظيفة في أبريل 2018.. في الواقع لم يكن ذلك أفضل أرقامهم.

قبل شهر فقط من تلك المباراة نجح لاعبو السماوي في إكمال -أكثر من برشلونة- أمام بازل في دوري أبطال أوروبا، وللمفارقة فإن تلك المباراة انتهت بالهزيمة 2-1.

حسنا، حتى الآن لم تحظ عزيزي القارئ بالإجابة الوافية على “الفريق الأكثر إكمالا للتمريرات”.. والرد: .

الفريق الوحيد الذي وصل إلى صحيحة كان الفريق البافاري في مواجها هيرتا برلين في مارس 2014 عندما حقق الانتصار ليضمن التتويج بلقب الدوري الألماني.

وبالطبع لست في حاجة لإخبارك من كان المدرب حينها.

إجمالي تمريرات بايرن وصل إلى 1,109 تمريرة بدقة بلغت 93.14%، ووقتها نجح قائد بايرن المخضرم فيليب لام في إكمال 134 تمريرة صحيحة من أصل 134!

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أما على صعيد اللاعبين فلا يمكن أن نمنح الفضل لجوارديولا فيما يخص الأداء الفردي، إذ كان لاعب وسط بروسيا دورتموند اللاعب الأكثر تمريرا على الإطلاق.

هي عدد المرات التي نجح فيها فيجل في إيصال الكرة لزملائه أمام كولن في 2016، من أصل 210 تمريرة، بمعدل دقة بلغ 94.76%.

بينما احتل تشافي هيرنانديز المركز الثالث في تلك القائمة بـ صحيحة أمام سيلتك الأسكتلندي بدوري أبطال أوروبا في 2012، وذهبت الوصافة إلى الإيطالي ذو الأصول البرازيلية .

لاعب تشيلسي الحالي، نجح مع فريقه السابق نابولي في إكمال أمام فيرونا في نوفمبر 2015.

وسيرجيو بوسكيتس وإلكاي جوندوجان وتياجو موتا أكملوا باقي مراكز القائمة التي اعتمدت على مباريات الدوريات الخمس الكبرى بجانب المسابقات الأوروبية.

أما فيما يخص المباريات الدولية فقد سجل أكبر عدد من التمريرات الصحيحة أمام روسيا في كأس العالم 2018 بـ.

وتخطى اللاروخا حينذاك رقم المنتخب الأرجنتيني أمام اليونان في مونديال 2010 بـ703 تمريرة صحيحة، ولكن ذلك لم يكن كافيا للانتصار وودعوا البطولة أمام الدب بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

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