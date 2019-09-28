تريزيجيه يتحدث عن أستون فيلا غير المحظوظ.. مع القتال سنحصل على ما نستحق

وأجرى الموقع الرسمي لأستون فيلا حوارا سريعا مع تريزيجيه تحدث فيه عن رؤيته لمستقبل الفريق وعما حدث خلال الفترة الأخيرة.

وقال تريزيجيه: “هذا فريق مدهش. أستمتع بوجودي هنا كثيرا فلدينا الكثير من اللاعبين الجيدين وطاقم فني جيد، سعيد جدا”.

وأضاف “لعبنا ست مباريات في الدوري بشكل جيد جدا لكن كان ينبغي علينا حصد المزيد من النقاط، ولكنني أؤمن إنه مع المزيد من القتال سنحصل على ما نستحق”.

ويحتل أستون فيلا المركز الـ18 برصيد أربع نقاط وسجل الفريق ستة أهداف واستقبلت شباكه تسعة.

وعن الهزيمة من أرسنال بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الخامسة قال: “لم نكن محظوظين وعلينا القتال كما قلت في كل المباريات وأن نؤمن بقدرتنا على صناعة الفارق لصالحنا أمام بيرنلي في اللقاء المقبل وفي البريميرليج بشكل عام”.

وأضاف “كلاعبين نشعر كل يوم إننا نتحسن ونؤمن ببعضنا البعض كثيرا”.

وأكمل لاعب قاسم باشا السابق “مباراة بيرنلي ستكون جيدة ونريد دعم مشجعينا معنا فأنا أكون سعيدا أينما تواجدوا معنا وأتمنى إسعادهم في المباراة المقبلة”.

وأردف “المشجعون دائما يمدونا بالثقة وسنقدم كل شيء لدينا لإسعادهم”.

وعن مزاملته لمواطنه المصري أحمد المحمدي قال تريزيجيه: “ألعب معه منذ خمس أو ست سنوات هو لاعب رائع وشخص جيد وساعدني كثيرا هنا وليس هو فقط بل كل اللاعبين يساعدونني لتقديم الأفضل”.

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