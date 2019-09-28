الرئاسي يدين الغارات الجوية للجيش

إيوان ليبيا – وكالات :

ان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، «عمليات القصف الجوي المستمرة التي تستهدف المواقع المدنية في طرابلس».

ولفت المجلس في بيان اليوم، إلى قصف مطار معيتيقة، ليلة أمس، ومقرات حكومية وسط العاصمة، صباح اليوم، «التي تسببت في خسائر في أرواح المدنيين وأضرار في ممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين».

وتابع أن هذه «الأعمال الإرهابية المتكررة تنتهك القوانين والمواثيق الدولية وهدفها زعزعة أمن واستقرار العاصمة، وتؤدي إلى قتل وترويع المدنيين، وتجري أمام مرأى ومسمع البعثة الأممية»، مضيفا: «لا نجد مبررا لعدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفا رادعا حازما تجاهها».

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