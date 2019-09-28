ناقلة النفط السويدية “ستينا امبيرو” تتجه إلى مرفأ إماراتي بعد مغادرتها إيران

دبي-العنوان

يرتقب وصول ناقلة النفط السويدية “ستينا إمبيرو” التي ترفع العلم البريطاني إلى دبي السبت بعد أن غادرت الجمعة ميناء بندر عباس الإيراني حيث احتجزتها إيران لأكثر من شهرين، في خضمّ توترات متواصلة منذ أشهر في منطقة الخليج.

ودخلت الناقلة المياه الإماراتية بعيد منتصف الليل وتوقّفت قبالة سواحل دبي، بحسب موقع مارين ترافيك المتخصص في تعقّب حركة السفن.

وبدأت صباح السبت التوجه إلى الميناء الذي سترسو فيه، بحسب الموقع.

وفي 19 يوليو، احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط التي يبلغ طولها 183 متراً متهماً إياها بتجاهل نداءات الاستغاثة وبإيقاف جهاز إرسالها بعد اصطدامها بقارب صيد.

وجاء احتجاز السفينة عقب إعلان تمديد احتجاز ناقلة إيرانية من جانب سلطات جبل طارق، وهي أراضي بريطانية واقعة في أقصى جنوب إسبانيا. وأثارت القضية أزمة دبلوماسية بين لندن وطهران التي أنكرت أن يكون احتجاز “ستينا إمبيرو” ردا على اعتراض “غريس 1” التي تغير اسمها إلى “أدريان داريا 1”.

وبحسب السلطات البحرية في هرمزغان، بدأت سفينة ستينا إمبيرو بالإبحار بعد أن حصلت على الموافقة النهائية من السلطات في طهران لمغادرة ميناء بندر عباس.

المصدر-وكالات

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