مشكلة إدارية قد تقصي ليفربول من كأس الرابطة الإنجليزية

ليفربول فاز بنتيجة 2-0 وضمّن مقعده في ثمن النهائي ويستعد لملاقاة أرسنال.

الأزمة ترتبط بمشاركة اللاعب بيدرو تشيريفيا العائد من الإعارة من نادي إكستريمادورا الإسباني بعدما شارك كبديل في الدقيقة 63.

اللاعب البالغ 22 عاما يحتاج ما يثبت من أوراق عن عودته إلى صفوف ليفربول في الصيف الحالي، إذ يتعلق الأمر بقيده في صفوف النادي.

ويدرك ليفربول الخطأ الإداري المرتكب إذ يسعى النادي لحل المشكلة دون استبعاده من المسابقة.

الريدز أصدروا بيانا “النادي يدرك وجود مشكلة إدارية محتملة تتعلق بأحد لاعبي الفريق، نحن نعمل مع السلطات المعنية من أجل إثبات وقائع المسألة ولن نعلق على هذا الأمر حتى تكتمل هذه العملية”.

وكان نادي سندرلاند قد تعرض لمشكلة مماثلة في 2014 بإشراك جي دونج وون دون أن يتم قيده لكن الخطأ تم التأكد منه في الاتحاد الإنجليزي.

خطأ ليفربول الإداري قد يُعرضه للاستبعاد من البطولة وتأهل أم كيه دونز في انتظار نتيجة التحقيقات لكن لم يتم التكهن بالعقوبة حتى الآن وفقا للتقارير الإنجليزية.

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