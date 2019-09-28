ميركل: حققنا الكثير في العقود الثلاثة التالية للوحدة

قالت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل إن بلادها حققت الكثير خلال العقود الثلاثة التي تلت إعادة توحيد شطري ألمانيا.

وقالت ميركل، اليوم السبت بمناسبة ذكرى الوحدة الألمانية:” لكن لا يزال لدينا الكثير لنفعله”، وساقت مثالا على ذلك بأن القوة الاقتصادية للولايات الشرقية كانت تعادل 43% من القوة الاقتصادية للولايات الغربية، وقد وصلت هذه النسبة في الوقت الراهن إلى 75% ” وهو ما يعني نجاحا عظيما”.

وأضافت: “بخلاف هذا، لا تزال هناك مسافة يجب قطعها، وهكذا الحال في مجالات عديدة”.

ورأت ميركل أنه يجب المضي قدما في تسوية الفوارق بين الشرق والغرب ومن ذلك على سبيل المثال نظام التقاعد ” والمهم من ناحية أخرى هو أن نصيغ المستقبل معا، وهذا يعني التفكير في كل أنحاء ألمانيا حيث توجد فوارق في الأوضاع المعيشية”.

واستطردت ميركل:” ولذلك فمن المشاريع العظيمة للحكومة الألمانية خلق ظروف حياتية متساوية في جميع أنحاء ألمانيا بين الريف والمدينة، وبين الشمال والجنوب، وبين الشرق والغرب”. وقالت ميركل إن شعار ولاية شلزفيج-هولشتاين الذي اختارته لاحتفالات الوحدة هذا العام “الشجاعة تربط” يُذَكِّر بشجاعة الكثير من الناس في عام 1989 “من أجل أن تصبح الوحدة الألمانية حقيقة واقعة”. وتبنت ميركل وجهة النظر القائلة إنه “لا يتعين التفريق بشكل إجمالي بين الشرق والغرب لأنه يوجد الآن سنوات عديدة من الحياة المشتركة”، مشيرة إلى أن الحكومة شكلت لجنة “الثورة السلمية والوحدة الألمانية” ستتحدث ميركل من خلالها مع المواطنين عن كل ما يربط ويفرق بين شطري البلاد. وتابعت المستشارة: “هذا هو ردنا على الفروق التي لا تزال قائمة وكذلك على الأشياء الكثيرة التي تحققت”. وتحتفل ألمانيا في التاسع من نوفمبر المقبل بالذكرى الثلاثين على انهيار سور برلين كما ستحتفل في الثالث من أكتوبر 2020 بالذكرى الثلاثين على إعادة توحيد شطري البلاد.

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