الهيأة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تحذر من وضع القروي الذي يهدد شرعية النتائج

تونس 28 سبتمبر 2019 (وال)- حذرت الهيأة العليا المستقلة للانتخابات في تونس السبت، من معضلة قانونية قد تنجم عن استمرار حبس المرشح نبيل القروي، بما يمكن أن يُؤثر على شرعية نتائج الجولة الحاسمة المقررة في 13 أكتوبر المقبل.

وقال رئيس الهيأة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون – في تصريح مساء الجمعة – إن “الهيأة أمام معضلة كبيرة بخصوص وضع المرشح للدور الثاني نبيل القروي”، مُعربًا عن خشيته من أن “يكون هناك طعن في سلامة العملية الانتخابية، إذا تواصل هذا الوضع”.

وجدّد بفون مطالبته السلطات القضائية في البلاد، بـ “إعطاء المرشح القروي حقه في القيام بحملته الانتخابية من خارج السجن”. (وال- تونس) ر ت

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