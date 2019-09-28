بالفيديو – بايرن يفوز.. وشالكه يهديه الصدارة بإسقاط لايبزيج

وخسر لايبزيج في عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام شالكه الذي رفع رصيده إلى 13 نقطة ليتساوى مع الأول ويصبح ثالث الترتيب.

في مدينة بادربورن تألق الثنائي سيرجي جنابري وفيليب كوتينيو في إسقاط صاحب الأرض، سجل جنابري في الدقيقة 15 هدفا من صناعة كوتينيو ثم رد له الجميل بصناعة هدف للأخير في الدقيقة 55.

وقلص المضيف الفارق بهدف كاي بروجر في الدقيقة 68 لكن روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن بث الإحباط في نفوس مشجعي لايبزيج بتسجيله هدف ثالث للضيوف في الدقيقة 79.

ورفض لايبزيج الاستسلام وسجل هدف تقليص الفارق مرة أخرى عن طريق جاميلو كولينز في الدقيقة 84.

ورفع بايرن رصيده إلى 14 نقطة لينتزع صدارة بوندزليجا، البطولة التي توج بها في المواسم السبعة الماضية.

ويتجه بايرن إلى لندن ليخوض مواجهة مرتقبة أمام توتنام يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وبعد 4 أيام يستضيف هوفنهايم في الدوري.

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