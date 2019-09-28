بالفيديو – سواريز 400 وتير شتيجن تاريخي.. برشلونة يعود بانتصار أمام خيتافي

الفريق الكتالوني خاض المباراة بدون قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي تعرض للإصابة من جديد أمام فياريال الجولة الماضية.

كما أصبح الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن أول حارس مرمى لبرشلونة يصنع هدفا في القرن الـ 21 في الدوري الإسباني.

الأوروجوياني لويس سواريز شكّل خطورة برشلونة في الشوط الأول بمفرده ونجح بعد فرصتين من تسجيل الهدف الأول.

في الدقيقة 14 أهدر انفرادا إذ مرت كرته بجوار القائم، ثم بعد 9 دقائق سدد كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

الفرصة الثالثة للأوروجوياني تحولت لهدف في الدقيقة 41 بعد تمريرة طولية من تير شتيجن مرت من الجميع لينفرد سواريز بالمرمى ويضعها من فوق الحارس “لوب”.

هدف صنعه الحارس بعد محاولة من مهاجم خيتافي للانفراد بمرماه ليمنع هدفا ووصل به البستوليرو إلى الهدف رقم 400 في مسيرته مع الأندية.

ومع بداية الشوط الثاني نجح جونيور فيربو الوافد الجديد لبرشلونة من تسجيل أولى أهدافه بقميص البلاوجرانا.

هدف جاء بتسديدة قوية من كارليس بيريز في الدقيقة 49 ارتدت من الحارس يضعها الإسباني الشاب في الشباك.

تواصلت محاولات خيتافي دون أي فرصة لتسجيل هدف تقليص الفارق.

وفي الدقيقة 76 كاد أرتور أن يسجل الثالث لبرشلونة من نصف الملعب منتهزا فرصة خروج الحارس من مرماه لكن كرته مرت بجوار القائم.

قبل 8 دقائق من نهاية اللقاء تعرض المدافع الفرنسي كليمون لونجليه للطرد بعد الحصول على بطاقة صفراء ثانية نتيجة تدخل قوي.

وأكمل برشلونة اللقاء بـ 10 لاعبين حتى صافرة النهاية التي أعلنت تقدم برشلونة في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة فيما توقف رصيد خيتافي عند 7 نقاط.

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