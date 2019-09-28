وصول 50 حافلة مدرسية كورية الى بنغازي

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري وصول 50 حافلة نقل مدرسية، ضمن 1587 سيارة وصلت إلى الميناء عبر سفينة نقل السيارات «كوسو شنغهاي».

وأوضح الناطق باسم إدارة الميناء، مفتاح الشهيبي، عبر حساب الميناء على موقع «فيسبوك»، السبت، أن السفينة وصلت إلى الرصيف رقم ثلاثة بالميناء الرئيسي، مقبلة من ميناء إنتشون بدولة كوريا الجنوبية، مبينا أن الحافلات المدرسية وصلت لصالح مصرف التجارة والتنمية وشركة «واصل».

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد في 13 أكتوبر المقبل، مع معاناة عديد الأسر من توفير المستلزمات المدرسية لأبنائها، في حين يعتزم معلمون الإضراب عن العمل احتجاجًا على عدم صرف زيادة رواتبهم.

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