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معيتيق يلتقي وزيرة الداخلية الإيطالية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

إلتقى عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق أمس الجمعهة في العاصمة الايطالية روما مع وزيرة الداخلية الايطالية  لوتشيانا لامورجيزي عقب أدائها اليمين الدستوري بتكليفها بوزارة الداخلية.

اللقاء تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لمعيتيق الوضع في ليبيا وتداعيات ماوصفه بـ” العدوان غير المبرر على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) والتي أكدت الوزيرة موقف بلادها منه ونددت استهدافه للمدنيين وسط العاصمة بحسب اعلام الرئاسي.

وأشاد معيتيق بتعاون وزارة الداخلية الإيطالية في تسهيل إجراءات دخول جرحى الوفاق لتلقي العلاج في إيطاليا.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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