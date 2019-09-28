وفد يوناني يبحث مع وزيرة الهجرة إطلاق نوستوس 4 لشباب مصر واليونان وقبرص

التقى مسئولو وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت، صوفيا زاكاركي نائب وزير التربية والتعليم بدولة اليونان، وياني كريسولاكيس أمين عام وزارة الخارجية لشئون المغتربين، والسفير نيكولاس جاراليديس، الذين يقومون بزيارة لمصر؛ لبحث سبل التعاون لخدمة المغتربين، وتبادل الخبرات بين البلدين فيما يتعلق بقضايا الهجرة والمغتربين.

بدأ اللقاء بالترحيب بالوفد اليوناني، والإشادة بالنتائج المهمة لمبادرة إحياء الجذور، التي أثمرت عن لقاء أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين واليونانيين والقبارصة على أرض مصر، مشيدة بالإرث الثقافي المشترك والتاريخ العظيم الذي يجمع بلادنا الثلاثة.

وقالت صوفيا زاكاركي، نائب وزير التربية والتعليم بدولة اليونان، إن اهتمام الجانب اليوناني باستدامة المبادرة، ينبع من نتائجها الطيبة، ولأنها تعد من أهم ما أثمر عنه التعاون بين الثلاث دول، برعاية شخصية من رؤساء الدول الثلاث.

وأضافت أنه يجب أن نبني على النتائج الإيجابية التي تحققت من خلال ربط الشعوب مشيدة بمدى اهتمام الرؤساء الثلاثة بتقوية وتعزيز العلاقات متمنية كل النجاح للمباحثات الثلاثية المقرر عقدها، مطلع اكتوبر بالقاهرة.

واهتمت صوفيا زاكاركي نائب وزير التربية والتعليم بدولة اليونان، بالاستماع وتبادل الخبرات، فيما يخص تجربة الوزارة في ربط الجيلين الثاني والثالث بوطنهم، وخاصة ومبادرة “اتكلم مصري”، والتي أشاد بها الوفد اليوناني؛ باعتبار أن اللغة هي آلية لتعزيز الهوية وتأكيد الفخر والانتماء للوطن. في سياق متصل، اقترح الحضور تعزيز الروابط الثقافية من خلال تسجيل الكلمات المشتركة على منصة “اتكلم مصري” لإبراز التاريخ المشترك والعلاقات المميزة الاستثنائية التي تربط الشعبين. وقدمت صوفيا زاكاركي، نائب وزير التربية والتعليم بدولة اليونان، التهنئة لوزيرة الهجرة علي التكريم اليوم، كما نقلت تحيات وتقدير الحكومة اليونانية لجهود سيادتها لتفعيل التعاون الثنائي والجهد الكبير في ربط الشعوب والجاليات، وتقدير جهودها ربط الجالية اليونانية التي تعيش في مصر واتفق الجانبان علي إطلاق نسخة رابعة من مبادرة إحياء الجذور في مطلع العام المقبل ٢٠٢٠، لتجمع الشباب من الثلاث دول، وتؤكد علي امتداد آثار التعاون الثلاثي للأجيال الجديدة بروابط وثيقة، كما اتفق الجانبان علي المضي قدما في الإعداد للبرامج المشتركة للشباب من البلاد الثلاثة لإحياء وللتذكير علي الجذور والتاريخ والثقافة والعلاقات المشتركة. وأكد الجانبان تميز وعمق العلاقات الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، وأنها ليست فقط إستراتيجية ولكنها أيضًا مقدرة للغاية علي كافة المستويات، ويجب الاستثمار فيها وربط الأجيال المقبلة ببعض.

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