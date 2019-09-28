أردوغان يتهرب من سؤال محرج من مراسل قناة “فوكس”ويرد بالتوبيخ والاتهامات

أنقرة 28 سبتمبر 2019 (وال)- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتهم مراسل قناة “فوكس” الإخبارية بالكذب، بسبب سؤال وجهه مراسل القناة، ليثير مجددًا قضية الضغوط التي يتعرض لها الإعلام في البلاد.

ووجه الصحفي سؤالا لأردوغان، عن صحة ادعاءات زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كلتشدار أوغلو، المتعلقة بصفقة بيع الحكومة التركية، مصنع الدبابات الوطني لصالح شركة تركية قطرية خاصة.

وبدلا من أن يرد بوضوح وشفافية على السؤال، وبخّ الرئيس التركي الصحفي الذي يقوم بمهمته، قائلا: “على (فوكس تي في) أن تتوقف عن نشر الأخبار الكاذبة، عليكم أن تكونوا صادقين مرة واحدة، كلتشدار أوغلو يردد الأكاذيب طوال حياته”.

واستنكرت مؤسسات حقوقية معنية بحرية الرأي والتعبير، توبيخ أردوغان لمراسل قناة فوكس، واتهامه المحطة التي يعمل بها بترويج الأكاذيب.

من جهة أخرى، أدان مجلس الصحافة التركي تعامل الرئيس مع مراسل “فوكس”، داعيًا أردوغان لوقف ضغوطه المستمرة على وسائل الإعلام والصحفيين، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن تركيا تمر بـ “أصعب المراحل في تاريخها”، من حيث حرية الرأي والتعبير. (وال- أنقرة) ر ت

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