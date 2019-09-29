اليوم العالمي بدون سيارات في طبرق

إيوان ليبيا – وكالات :

أحيا كشافة ومرشدات طبرق اليوم العالمي «بدون سيارات» بعدد من النشاطات التي قام بها فتيان وزهرات الكشافة، لتنبيه المواطنين إلى التخفيف من انبعاثات عوادم السيارات وإبراز ضرورة حماية البيئة.

وأوقف قسم المرور بطبرق حركة السير بشارع فلسطين لمدة ساعتين لتذكير الناس بهذا اليوم وأن بإمكانهم الإستغناء عن سياراتهم.

ويوافق اليوم العالمي «بدون سيارات» 22 سبتمبر من كل عام حيث اعتمدته الأمم المتحدة لتشجيع الوعي العالمي بقضايا البيئة.

وتعود التظاهرة الرسمية الأولى لـ«يوم بدون سيارة» إلى يونيو 1996 بمدينة ريكافيك في إيسلندا، حيث نظمت هذه المبادرة لتشجيع السكان على استعمال وسائل نقل صديقة للبيئة وأقل استهلاكا للطاقة وأكثر أمانا.

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