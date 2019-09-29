السبت الكروي – رباعية الأهلي وتصدي أوبلاك الخارق وانفجار وردة

يقدّم السبت الكروي ويحصد كل مباريات اليوم.

البداية مع دوري أبطال إفريقيا وتأهل الأهلي إلى دور الـ16 من المسابقة بفوزه على ضيفه كانو سبورت من غينيا الاستوائية بنتيجة 4-0.

وفي الدوري الإنجليزي، فاز ليفربول بصعوبة على شيفيلد يونايتد بهدف نظيف.

محمد صلاح شارك في فوز ليفربول، وأهدر فرصة سهلة ضمن ملخص لمساته.

أستون فيلا تعادل أمام مضيفه بيرنلي بهدفين لكل طرف.

المباراة شهدت أول تمريرة حاسمة لـ محمود تريزيجيه بقميص أستون فيلا.

شاهد ملخص لمسات تريزيجيه كاملا.

تشيلسي من جانبه فاز على برايتون 2-0.

كما حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على إيفرتون بنتيجة 3-1.

وحقق توتنام هوتسبير فوزا عسيرا على ساوثامبتون بنتيجة 2-1.

وفاز كريستال بالاس على نورويتش سيتي 2-0.

وانتصر ولفرهامبون على واتفورد 2-0.

وتعادل بورنموث مع وست هام 2-2.

وفي إسبانيا، سيطر التعادل 0-0 على مباراة الدربي بين أتليتكو مدريد وريال مدريد، وظل تصدي يان أوبلاك لرأسية كريم بنزيمة لقطة هي الأبرز في اللقاء.

وفاز برشلونة 2-0 على خيتافي.

المواجهة شهدت حادثة غير اعتيادية، عندما صنع مارك أندري تير شتيجن هدفا لـ برشلونة.

وفي الدوري الإيطالي، فاز يوفنتوس 2-0 على سبال.

وتفوق إنتر ميلان على سامبدوريا 3-1.

أليكسيس سانشيز سجل أول أهدافه بقميص إنتر، لكنه أيضا تحصل على بطاقة حمراء.

وفي الدوري الفرنسي، اكتفى باريس سان جيرمان بهدف نيمار في شباك بوردو.

وفي الدوري اليوناني، تألق عمرو وردة بشدة، سجل هدفا وصنع آخر وقاد لاريسا لفوز مثير على أريس 3-2.

وفي الدوري الألماني، فاز بايرن ميونيخ على مضيفه بادربورن 3-2.

واكتفى بوروسيا دورتموند بالتعادل 2-2 أمام فيردر بريمن.

اقرأ أيضا:

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا