البنيان المرصوص يوجه تهديدات لبلدية سرت

إيوان ليبيا – وكالات :

وجه القيادي في البنيان المرصوص وفجر ليبيا حميد عيسى الخضر، تهديدا لأعضاء المجلس البلدي سرت، مطالبا إياهم إما بالتنديد بقصف الجيش لمقرات تابعة للبنيان المرصوص وإما ترك عملهم.

وأمهل خضر في تدوينة له بموقع “فيسبوك” أعضاء المجلس البلدي سرت حتى نهاية أمس السبت، لإصدار بيان يستنكر قصف الجيش لقوات البنيان المرصوص أو ترك عملهم بالمجلس البلدي.

من جانبها دعت قوة حماية مصراتة أعيان ومشائخ مدينة سرت للحديث عن “قصف مصنع الأعلاف والمطار ومشروع الأبقار“.

ولم تستبعد القوة عدم اتخاذ بلدية سرت موقف بشأن القصف الذي ألحق أضرارا بالبنيان المرصوص التابع لمدينة مصراتة مشيرة إلى أن سرت لا تحب مدينة مصراتة وسبق وأن قالت “نار داعش ولا مصراتة” حسب قوله.

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