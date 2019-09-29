رصد زعيم تنظيم القاعدة في المغرب في ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

كشف مصدر استخباراتي ليبي النقاب عن رصد الإرهابي أحمد عبدالجليل الحسناوي القيادي البارز في “تنظيم القاعدة في المغرب” بمنطقة براك الشاطئ جنوبي ليبيا خلال الفترة الماضية.

وقال المصدر إن الحسناوي رصد متخفيا في منطقة تامزاوة الواقعة في وادي الشاطئ التي تعيش فيها عائلته خلال الفترة الماضية.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن الإرهابي الحسناوي الذي يعد زعيم تنظيم القاعدة في الجنوب الليبي يتنقل من مكان لآخر، خاصة بعد عملية فرض القانون التي أطلقها الجيش الليبي.

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