ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال شرقي إندونيسيا لـ 30 قتيلا

أعلن مسئولون في إندونيسيا، اليوم الأحد، أن حصيلة القتلى جراء زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر الذي ضرب جزر الملوك في شرقي إندونيسيا ارتفعت إلى 30 شخصا.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في البلاد إنها تواصل تقييم الوضع في أعقاب الزلزال.

وقال أجوس ويبوو، المتحدث باسم الوكالة إن 159 شخصًا على الأقل أصيبوا بجروح، وتعرض 600 منزل ومبان أخرى لأضرار في جزيرتي أمبون وسيرام بعد الزلزال.

وأضاف أنه “بحلول صباح أمس السبت، سجلت وكالة علم المناخ والجيوفيزياء ما لا يقل عن 475 هزة ارتدادية”.

وتقع إندونيسيا على ما يعرف بحزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بالنشاط الزلزالي والثوران البركاني.

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