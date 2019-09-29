كلوب: لن نتعجل في الدفع بـ نابي كيتا كثيرا

لعب كيتا ساعة يوم الأربعاء في لقاء كأس رابطة المحترفين أمام ميلتون كينيز دونز في أول ظهور له منذ أغسطس الماضي بسبب الإصابة، لكنه غاب عن لقاء شيفيلد يونايتد يوم السبت.

وقال كلوب في تصريحات أبزرها موقع ناديه: “من المهم للغاية الحفاظ على لياقته. كان على مساعدي بيب لايندرز تذكيري أنه اتفق معي قبل اللقاء بأنه يجب على كيتا أن يلعب لمدة 60 دقيقة فقط. لذلك أخرجناه عندما بدا وكأنه يستطيع أن يلعب فترة أطول في تلك المباراة”.

وأضاف “لذلك يجب أن نكون حذرين حقًا في هذا الوضع لأنه من الواضح أن الإصابة جاءت فجأة. أصيب في العطلة الصيفية خلال كأس الأمم الأفريقية ثم عاد وأصيب مرة أخرى. لذلك علينا أن نكون حذرين حقا”.

وأكمل “الفريق يبلي بلاءً حسناً ولا يوجد تعجل لمشاركته. الفترة الصعبة لا تزال قادمة، في شهور نوفمبر، ديسمبر ويناير وسنحتاج إلى الجميع في تلك الفترة. يجب أن نتأكد من جاهزيتهم جميعًا”.

كان لاعب خط الوسط الغيني قد غاب عن الفريق منذ تعرضه للإصابة قبل مباراة كأس السوبر الأوروبي ضد تشيلسي التي جرت في اسطنبول الشهر الماضي

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ويلعب ليفربول ضد سالزبورج يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، ثم ليستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

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