شرطة مكافحة الشغب في هونج كونج تعتقل العشرات أمام مقر الحكومة

اعتُقِل عشرات المحتجين في هونج كونج بعد أن هرعت شرطة مكافحة الشغب للتعامل مع مظاهرة منظمة أمام مقر الحكومة وقاعدة جيش تحرير الشعب.

وبينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، تم إطلاق مدفع مياه مزود بصبغة زرقاء ومواد كيميائية، فوق حاجز يقع حول المباني.

وبينما ألقى المتظاهرون الحجارة والقنابل الحارقة (مولوتوف)، دخلت الشرطة التكتيكية من الجانب وفاجأت المجموعة.

ومع حدوث حالة فوضى، أطاحت مجموعات من الشرطة بالمتظاهرين على الأرض بالهراوات.

واستمر أفراد الشرطة في إجبار المتظاهرين على الركوع، وظل الكثيرون على الأرض بلا حراك أو مصابين بسبب المناوشات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا