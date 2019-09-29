ليبيا تتحصل على التّرتيب الأوّل في المسابقة الأوربية الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم

زغرب 29 سبتمبر 2019 (وال) – تحصل المرشح من الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية المؤقتة الشيخ عبدالحميد جمعة عبدالحميد الحصادي ـ من مدينة بنغازي ـ على الترتيب الأول, في جانب حفظ القرآن الكريم كاملا, وذلك في المسابقة الأوربية الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم، في دورتها 26, والتي نظمت في مدينة زغرب بكرواتيا.

يشار إلى أن الدورة نظمت خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر الجاري، بمشاركة 70 متسابقا يمثلون 46 دولة حول العالم , و نظمت المسابقة, من قبل المشيخة الإسلامية في كرواتيا، ممثلة بالأمانة العامة للمسابقة الأوروبية الدولية.(وال – زغرب) س خ / ر س

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