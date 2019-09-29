الهلال الأحمر الليبي يُشارك في لقاء عمل لتطوير النظام المالي في بيروت

بيروت 29 سبتمبر 2019(وال)- يُشارك الهلال الأحمر الليبي، في لقاء عمل بالعاصمة اللبنانية بيروت، لمناقشة بنود إتفاقية مع الصليب الأحمر النرويجي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وذكرت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي – عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك – أن الهلال الأحمر الليبي يُشارك بوفد يتكون من إدارة العلاقات الدولية، والادارة المالية والمراجع الداخلي، إلى جانب ممثلين عن الصليب الأحمر النرويجي واللجنة الدولية للصليب الاحمر.

وأضافت الأمانة العامة أن مشاركة ليبيا يأتي في إطار التطوير للنظام المالي للجمعية، وذلك من خلال اتفاقية ثلاثية مع الصليب الأحمر النرويجي واللجنة الدولية للصليب الأحمر. (وال – بيروت ) ر س

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