ملكة الدنمارك: لا أعتزم التنازل عن العرش

قالت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية، التي سوف تتم عامها الـ80 العام المقبل، إنها لا تعتزم التنازل عن العرش لأكبر أبنائها إلا إذا كانت هناك أسباب صحية خطيرة.

وأوضحت الملكة أنها لا تشعر “بأي ضغط” لتغيير موقفها بشأن التنازل عن العرش، الذي أعلنته في كتاب تم نشره عام 1990.

وكانت مارجريت قد تولت العرش عام 1972، خلفا لوالدها الملك فريدريك التاسع.

وأشارت الملكة إلى أنها لا تتمتع بالقوة البدنية مثل السابق.

وقالت:”عندما تنظر للمرآة ترى الأعوام قد مرت وتركت آثارًا، ولكن في الحقيقة لا أشعر باختلاف كبير مقارنة بالعشرة أعوام الماضية، حتى إذا كنت سيدة عجوز”. وكان زوج الملكة الأمير هنريك، فرنسي المولد، قد توفى عام 2018، وكانت الملكة مارجريت قد تزوجت هنريك عام 1967. ويُشار إلى أن ولي العهد الأمير فريدريك (51 عامًا) قد صاحب الملكة في زيارة رسمية للأرجنتين مطلع هذا العام، مما أثار تكنهات باحتمالية إجراء اسعدادات لتخلي الملكة عن العرش. وقالت الملكة للصحيفة إن الأمر ببساطة كان يتعلق “بقدرة شخصين على القيام بأمور أكثر من شخص”. واعترفت الملكة أنها لم تكن”أفضل جدة في العالم”. ويُشار إلى أن الأمير فريدريك وشقيقه الأصغر يواكيم لديهما ثمانية أبناء.

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