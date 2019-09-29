رياض محرز: فارق النقاط مع ليفربول لا يقلقني

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 7 جولات بالعلامة الكاملة وعقب الفوز على شيفيلد بملعبه بهدف، متفوقا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق 5 نقاط بعد فوز الأخير على إيفرتون 3-1.

وقال محرز في تصريحات أبرزها موقع ناديه “أعتقد أننا استحقينا الفوز، كان يمكننا قتل المباراة في الشوط الأول، لاحت لنا قرابة الخمس فرص للتسجيل، لكننا لم نسجل”.

وأضاف “هذا هو الفارق بين هذه المباراة ومباراة واتفورد، أننا سجلنا أول خمس فرص، لقاء إيفرتون كان صعبا، لكننا تعاملنا معه”.

وأكمل “في الشوط الثاني قمنا بما يتعين علينا القيام به، سجلنا هدفين لنفوز بالمباراة”.

وعن المنافسة مع الريدز قال محرز: “اعتدنا على هذه المنافسة مع ليفربول من الموسم الماضي، مهما كانت نتائجهم فنحن نلعب فقط من أجل الفوز”.

وواصل “نحن نحاول تحقيق الفوز في كل مباراة، ولا ننظر إلى جدول الترتيب، نركز فقط على أنفسنا ونحاول تقديم أداء مثالي”.

وأنهى تصريحاته قائلا: “لا يقلقني فارق النقاط، هناك الكثير من النقاط لنلعب من أجلها”.

ويلعب سيتي ضد دينامو زغرب يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، ثم وولفرهامبتون في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

اقرأ أيضا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا