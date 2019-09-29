وكيله: برشلونة حاول ضم ليندلوف.. يحمل حمضهم النووي

وصرّح وكيل ليندلوف: “عندما اختار ماتياس دي ليخت الانضمام إلى يوفنتوس، صار فيكتور الخيار الأول لـ برشلونة”.

وأضاف في حديثه لصحيفة “أفتونبلادت” السويدية: “برشلونة تواصل مع إد وودوارد عدة مرات بعروض محددة. وأنا اجتمعت مع مات جادج مسؤول التعاقدات في يونايتد، حتى أحاول إتمام الانتقال، ولكنهم ببساطة قالوا: لا فرصة لإتمام الصفقة، فيكتور أحد أفضل لاعبينا”.

وبرر اهتمام برشلونة: “طريقة لعب ليندلوف وحمضه النووي قريب جدا من أسلوب برشلونة. إنه أحد أفضل قلوب الدفاع في العالم الذين يجيدون اللعب بالقدمين، ولهذا أراده برشلونة”.

وأتم: “ليندلوف كان ربما أفضل لاعبي مانشستر يونايتد الموسم الماضي، وقد خلق ذلك اهتماما عظيما به من أندية أخرى أفضل حتى من يونايتد حينها”.

ليندلوف (25 عاما) يلعب في مانشستر يونايتد منذ صيف 2017 عندما انتقل إليه قادما من بنفيكا مقابل 35 مليون يورو.

ويعاني برشلونة في مركز عمق الدفاع، بسبب الإصابات المتكررة لـ صامويل أومتيتي.

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