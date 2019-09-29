إصابة خمسة على الأقل جراء حريق في محطة للقطار السريع بالسعودية

الرياض-العنوان

قالت السلطات اليوم الأحد إن حريقا اندلع في محطة قطار الحرمين السريع بحي السليمانية في مدينة جدة الساحلية، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص على الأقل.

وعرضت قناة الإخبارية الرسمية مقاطع مصورة تظهر أعمدة من الدخان الأسود لا تزال تتصاعد من سقف المحطة في أعقاب الحريق الذي اندلع في الساعة 12:35 مساء (09:35 بتوقيت جرينتش).

وذكرت القناة أن فرق الدفاع المدني تكافح الحريق بدعم جوي. وقال الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة على تويتر إن خمسة أشخاص يعانون من إصابات نقلوا إلى المستشفى. وأضاف أن 16 فريقا طبيا يعملون بموقع الحريق.

المصدر-وكالات

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