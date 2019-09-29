في الذكرى الـ70 لتأسيس الجمهورية.. ننشر كواليس العرض العسكرى الأضخم في تاريخ الصين | صور

يحبس العالم أنفاسه خلال الساعات القليلة القادمة، انتظارًا لما ستكشف عنه الصين من أسلحة جديدة ومتطورة، خلال العرض العسكري المقرر أن يقام في ميدان تيانآنمن بقلب العاصمة بكين، صباح يوم الثلاثاء المقبل الأول من أكتوبر، خلال الاحتفالات بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، خصوصًا وسط الحرب التجارية الدائرة مع الولايات المتحدة، وسباق التسلح بين الجانبين في الفترة الأخيرة ما دفع بكين لرفع ميزانيتها العسكرية عدة مرات مؤخرًا.

العرض العسكري الأضخم



من المنتظر أن يكون العرض هو الأضخم في التاريخ العسكري الصيني على الإطلاق، والذي يحضره الرئيس الصيني شي جين بينج وعدد من رؤساء وزعماء ورؤساء حكومات الدول، فيما لن تشارك أية فرق عسكرية أجنبية وفقًا لتصريحات العقيد البارز وو تشيان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني في بيان صحفي رسمي، أكد فيه أن العرض سيحضره ما مجموعه 188 ملحقاً عسكرياً من 97 دولة في الصين، وأن كل المشاركين في العرض وعددهم يتعدى الآلاف بين جندي وضابط برتب مختلفة من جيش التحرير الصيني وذلك من خلال 70 تشكيلا عسكريا.

وقال الجنرال تساي تشيجون نائب مدير مكتب العروض العسكرية بجيش التحرير الشعبي الصيني، في مؤتمر صحفي حضرته “بوابة الأهرام”، أن العرض سوف يوضح تصميم الجيش على حماية السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية، وكذلك الحفاظ على السلام العالمي والاستقرار الإقليمي.

بروفات سبتمبر



وعلى مدار شهر سبتمبر الحالي، تغلق بلدية بكين الشوارع المؤدية إلى ميدان تيانآنمن على مسافة كيلومتر مربع، يومي السبت والأحد من كل أسبوع، ومحطات المترو في المنطقة، لكي تؤدي الدبابات والتشكيلات العسكرية من الجنود والضباط بروفات العرض العسكري المقرر أن يكون في صباح الثلاثاء الأول من أكتوبر، وذلك من الخامسة مساءً وحتى الخامسة صباحًا، حيث تتضمن عرض الجنود والدبابات والمركبات التي تسير على الأرض، فضلا عن عروض جوية في السماء بالطائرات الحربية التي تزين السماء بألوان العلم الصيني الأحمر الذهبي والأصفر، فيما يصطف المواطنون على الجانبين لالتقاط الصور والفيديوهات لتلك البروفات. تشكيلات عسكرية

وأضاف الجنرال الصيني، أن العرض سوف يحفز أفراد الجيش وحتى المواطنين من مختلف المجموعات العرقية، على الشعور بالفخر والعمل بدون كلل من أجل تحقيق الحلم الصيني، موضحًا أنه سيتم تقسيم العرض العسكري الذي يمر عبر ميدان تيانآنمن ومدته حوالي 80 دقيقة، إلى 4 فئات رئيسية هي: وحدات تحمل العلم الجوي، وتشكيلات المشاة ومنصات إطلاق الصواريخ والمركبات العسكرية والطائرات، مضيفًا أنه سيشارك فيه 59 تشكيلا عسكريا يتضمن 15 ألف جندي مشاة و160 طائرة، بالإضافة عن تشكيلات أخرى للجنود رجال وسيدات فضل عدم الكشف عنها، وتركها لكي تكون مفاجأة في العرض الذي وصفه بأنه أكبر عرض عسكري في التاريخ الحديث. كتيبة الإناث



ولفت إلى أن تشكيلات المشاة المكونة من 15 ألف جندي، سوف تسير في أشكال مربعة منتظمة تمثل مختلف فروع الجيش جنبا إلى جنب مع الجنود الإناث وجنود الاحتياط وجنود القوات الخاصة وقوات حفظ السلام التي تشارك بها الصين خارج الحدود تحت إشراف الأمم المتحدة، مؤكدًا أنه ستقود كتيبة الإناث اثنين من الجنرالات لأول مرة في التاريخ.

ولم يخض الجيش الصيني، أي حرب حقيقية منذ عقود، واقتصرت جهوده على المشاركة في قوات حفظ السلام، والمناورات المشتركة مع عدد من الدول التي تربطها بالصين علاقات عسكرية، فضلا عن عمليات مواجهة الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والفيضانات. أسلحة متنوعة

وكشف عن أنه ستعرض التشكيلات الـ 32 للمعدات العسكرية مجموعة متنوعة من الأجهزة للأسلحة القتالية البرية والبحرية والدفاع الجوي، والمنصات المضادة للصواريخ وسلاح المعلومات والحرب التكنولجية، فضلا عن الخدمات اللوجستية والقوات القتالية الإستراتيجية، مضيفًا أن العرض سوف يشهد مفاجآت مثل الطائرات بدون طيار، وذلك لأول مرة في العروض العسكرية الصينية، بالإضافة إلى عرض 12 تشكيلا لطائرات وحدات الإنذار المبكر والتحكم عن بعد، والقاذفات والطائرات المقاتلة التي تتخد من حاملات الطائرات العملاقة مقرًا لانطلاقها، والمروحيات أو الهليوكوبتر والطائرات المقاتلة متعددة المهام. أسلحة محلية

وفي المؤتمر الصحفي نفسه، قال الجنرال تان مين، نائب رئيس أركان جيش التحرير الشعبي الصيني، إن الأسلحة التي يشهدها العرض مصنوعة محليا كلها ويتم استخدامها في التدريبات العسكرية والمناورات المشتركة مع الدول الأخرى، مضيفًا أنها تمثل القدرة الابتكارية للبحوث الدفاعية الصينية، وأنها أسلحة حديثة للغاية وعلى قدر كبير من الدقة في تحديد الهدف والقدرة على التكيف والفعالية القتالية الشاملة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا