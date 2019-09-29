بيريسيتش: كنت قريبا من الانتقال لـ يونايتد.. لا أستطيع رفض مورينيو

وصرّح بيريسيتش الذي يلعب معارا لـ بايرن من صفوف إنتر ميلان: “كنت قريبا للغاية من الانتقال إلى مانشستر يونايتد”.

وأكمل في حواره مع The Athletic: “مهاتفة جوزيه مورينيو لي كانت أمرا رائعا، من الصعب أن أقول له لا”.

وأضاف: “في الحقيقة، أردت الانضمام إلى يونايتد جدا جدا. كان حلما لي أن ألعب في كل الدوريات الكبرى، ولكنه لم يتحقق”.

وعن فشل الصفقة: “كان أمرا مؤلما، ولكني لا أريد الدخول في التفاصيل، لقد اكتشفت بنفسي الأسباب الحقيقية بعد عامين”.

واسترجع بيريسيتش فترته في بوروسيا دورتموند تحت قيادة يورجن كلوب: “عندما انضممت إلى دورتموند لم أكن جاهزا، لم أكن معتادا على الدفاع من الأمام. يورجن كلوب علّمني كرة القدم، علي أن أشكره، فزنا بالثنائية في عامي الأول، ولكن عندما وجدت وضعي لم يتغير في العام الثاني، أردت المغادرة”.

وأتم: “أخبرته أنني أريد اللعب بشكل أساسي، وقد قال لي: أحترم قرارك، سنجد حلا”.

بيريسيتش (30 عاما) كان مشاركا في إنجاز بلاده كرواتيا بالوصول إلى نهائي كأس العالم 2018.

وخاض بيريسيتش 4 مباريات مع بايرن ميونيخ هذا الموسم حتى اللحظة، سجل فيها هدفين وصنع مثلهما.

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