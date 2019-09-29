زلزال شديد بقوة 6.8 درجة قبالة تشيلي

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة المحيط الهادئ، قبالة شواطئ تشيلي، شعرت به ست مناطق في وسط وجنوب البلاد، لكن بدون أن يتسبب بضحايا أو أضرار مادية، وفق ما أعلن المكتب الوطني لحالات الطوارئ.

وقع الزلزال عند الساعة 12,57 (15,57 ت غ) في غرب وجنوب غرب مدينة كونستيتوسيون الساحلية، وفق مؤسسة الدراسات الجيولوجية الأمريكية التي أشارت في وقت سابق إلى أن قوة الزلزال بلغت 7,2.

وطال الزلزال مناطق ماولي وبيوبيو (جنوب) حيث نزل السكان الخائفين إلى الشوارع للتحرك نحو المناطق المرتفعة خشية وقوع تسونامي.

لكن المكتب الوطني لحالات الطوارئ استبعد هذا الخطر.

رغم قوة الهزات، “لم يسجل وقوع أي ضحايا أو أضرار في البنى التحتية أو في الخدمات الأساسية”، بحسب المكتب الوطني لحالات الطوارئ.

وأكد حاكم منطقة بيوبيو سيرجيو غياكامان أن “كل شيء طبيعي”، مضيفاً للقناة 13 أنه “رغم قوة الهزات، ندعو لالتزام الهدوء”.

كما شعر سكان منطقتي سانتياغو وفالبارايسو (وسط) بالزلزال بدرجة أقل.

وتقع تشيلي على الحزام الناري في المحيط الهادئ وهو صف من البراكين التي تحاصر هذا المحيط ومنطقة ذات حركة زلزالية هي الأقوى في العالم.

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