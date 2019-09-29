الجيش السوري ينفي تعرضه لهجوم من داعش بريف حمص

نفى قائد ميداني في القوات الحكومية السورية تعرض مواقع لهم لهجوم شنه عناصر من تنظيم داعش في ريف حمص الشمالي الشرقي، أمس الأحد.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقربة من تنظيم داعش أعلنت مساء أمس الأحد، أن مقاتلي التنظيم يشنون هجوماً على مواقع القوات الحكومية في منطقة السخنة بريف حمص الشمالي الشرقي.

وقال قائد ميداني: “لم تتعرض نقاط للجيش السوري الموجودة على طريق تدمر السخنة في ريف حمص الشمالي الشرقي لهجوم من مسلحي تنظيم داعش على الإطلاق”.

وأضاف “طريق تدمر دير الزور سالك ولم تتوقف حركة السير نهائياَ اليوم”.

وتتعرض القوات الحكومية السورية والقوات الموالية لها لهجمات متكررة من عناصر تنظيم داعش الذين لايزالون يسيطرون على مواقع في ريف حمص الشمالي الشرقي وبادية دير الزور.

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