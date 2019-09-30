افتتاح وحدة مناظير بمستشفى طرابلس المركزي

إيوان ليبيا – وكالات :

افتتح وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، ليلة السبت، وحدة المناظير التابعة لقسم الباطنة بمستشفى طرابلس المركزي، بعد استكمال أعمال صيانتها وتجهيزها، إذ لم تشهد الوحدة أي أعمال صيانة أو تجهيز منذ 19 عامًا.

ووفق بيان لوزارة الصحة، جرى تزويد الوحدة بـ4 أجهزة مناظير TOWER مزودة بتقنيات حديثة لإجراء جميع المناظير التشخيصية والعلاجية للجهاز الهضمي العلوي والسفلي، فيما تتراوح تكلفة إجراء المناظير في القطاع الخاص بين 300 و500 دينار.

من جانبه قال مدير مستشفى طرابلس المركزي البهلول بن رمضان، إن الوحدة ستكون قادرة على تغطية الطلب على الخدمة بما يتناسب مع حجم المترددين على المستشفى، وسيجرى تشغيلها على أيدي نخبة من الاستشاريين والأخصائيين العاملين بالمستشفى، مشيرًا إلى أهمية إجراء الصيانة الدورية للأجهزة للحفاظ عليها من الأعطال لكي يمكن تشغيلها والاستفادة منها لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وأوضح مدير إدارة المشروعات محمد العزومي، أن الوحدة شهدت أعمال صيانة جذرية شملت جميع الأعمال المدنية والكهربائية وتركيب أجهزة التكييف والأسقف المعلقة.

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