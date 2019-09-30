هوية الطائرة المسيرة التي أسقطها الجيش في ترهونة

إيوان ليبيا – وكالات :

تمكنت قوات الجيش بوقت متأخر من مساء الأحد من إسقاط طائرة إستطلاع مسيرة حلقت فوق المدينة مساء ذات اليوم وفي الأيام السابقة في جولات مسائية إمتدت في بعض الحالات لأيام متتالية .

وعرض اللواء التاسع مشاة التابع للقوات المسلحة صوراً ومقاطع للطائرة التي أسقطها في أطراف المدينة وجلبها إلى أمام ” الشقيقة مول ” حيث مركز وسط ترهونة للدلالة على صحة المقطع وبالتالي صحة إسقاطها مؤكداً بأنها تركية مسيرة يأتي إسقاطها عقب أقل من 24 ساعة من بيان وزاري رفيع في نيويورك شاركت فيه أنقرة وقد دعا إلى وقف ” الحروب الجوية ” ليتبين بأن هذه الطائرة ورغم البيان إستمرت في العمل و جمع المعلومات .

وإذ بدا جسد الطائرة المسقطة في ترهونة محطماً ومتضرراً وتنقصه بعض الأجزاء من الذيل الخلفي ، لكن تم مقارنة ما بدت بأنها طائرة مسيرة مطابقة للتي عُرضت في ترهونة وهي الطائرة التركية الإستطلاعية المسماة cagatay من خلال صور منشورة لها على الإنترنت في معسكرات ومعارض دفاعية تركية وقد تم تطويرها مؤخراً بقدرة حمل رؤوس متفجرة صغيرة لا يزيد وزنها عن 12 كلجم فيما تستطيع التحليق إلى 14 ساعة متواصلة .

وهذه الطائرة هي طائرة مسيرة تقلع وتهبط بشكل عمودي وهي مزودة بخمسة مراوحج واحدة أمامية وأربعة تتوسط بدنها ويتم توجيهها عن بعد بواسطة سيارة نقل تحمل هوائي يكون على متنها شاشات وخبراء أتراك يوجهون هذه الطائرة لجمع المعلومات ورصدها وتحليل الأهداف ومن ثم إحالتها للطائرة الأخرى المزودة بالصواريخ لتنفيذ عمليات قصف أو قتل .

ولا تحتاج هذه الطائرة إلى مطار أو مدرج إسفلتي للإقلاع كما هو الحال مع طائرات ” بيرقدار ” المسيرة التي تستخدمها تركيا في طرابلس ، حيث يمكن أن تهبط وتطير من أي مكان سواء كان معسكر أو مزرعة أو حتى الشارع لطالما أنها كانت قريبة من السيارة التي تقوم بتوجيهها رفقة الطاقم المشغل ، وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها إسقاط طائرة من هذا النوع في ترهونة .

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