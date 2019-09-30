مقتل 19 شخصا في حريق مصنع بالصين

لقي 19 شخصاً مصرعهم جراء حريق في مصنع للسلع الاستهلاكيّة في شرق الصين، وفق ما ذكرت السلطات المحلية الإثنين.

واندلع الحريق الأحد في مقاطعة تشيجيانغ ويجري التحقيق بأسبابه، بحسب ما قال مسئولون محلّيون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المصادر نفسها، تمّ إنقاذ ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة أصيبوا بجروح ونُقلوا إلى المستشفى.

وتأتي هذه المأساة في وقت يعدّ فيه النظام الشيوعي للاحتفال الثلاثاء بالذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية الشعبية.

ودعت السلطات وسائل الإعلام إلى تجنب الأخبار السيئة مع اقتراب احتفال الأول من اكتوبر، والتركيز بدلا من ذلك على “الطاقة الإيجابية”.

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