اجلاء 66 شخصا من ليبيا إلى رواندا

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إجلاء مجموعة من 66 لاجئا صنفتهم ضمن «الفئات الأشد ضعفا» من ليبيا إلى روندا على متن طائرة مستأجرة من مفوضية اللاجئين.

وأوضحت البعثة أن عملية الإجلاء جرت الخميس الماضي، وأن المجموعة المرحلة أول مجموعة تستفيد من «آلية العبور الطارئ»، التي اتفقت عليها أخيرا وأنشأتها حكومة رواندا والمفوضية والاتحاد الأفريقي، حسبما ذكرت البعثة عبر موقعها الإلكتروني.

ومن بين المجموعة التي هبطت في مطار كيغالي الدولي برواندا في حوالي الساعة 9:30 مساءً بالتوقيت المحلي، طفل مولود في مركز الاحتجاز في ليبيا قبل شهرين فقط.

وأضافت البعثة: «في المجمل، فإن 26 طفلا كانوا من ضمن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، جميعهم تقريبا من غير المصحوبين، دون أي فرد من أفراد العائلة أو برفقة أي من الوالدين».

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