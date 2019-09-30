كلوب يوضح التحول التكتيكي الذي ساعده على إسقاط شيفيلد

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 7 جولات بالعلامة الكاملة وعقب الفوز على شيفيلد بملعبه بهدف، متفوقا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق 5 نقاط.

قبل ست دقائق من هدف اللقاء الوحيد الذي هز الشباك في الدقيقة 70، أشرك كلوب ديفوك أوريجي حيث سعى لخلق المزيد من الضغط، وعن ذلك قال “لقد قمنا بالتبديل قبل الهدف، وربما كان هناك بعض الحظ”.

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه “شارك ديفوك في الهدف. أردنا أن نسجل، كنا بحاجة إلى وجود لاعبين بين الخطوط. لم يتمكن لاعبوا الوسط من ذلك، لذا لم يقترب جيني فينالدوم وجوردن هندرسون من المركز رقم 10 بجانب روبرتو فيرمينو”.

وأردف كلوب “لذلك في كثير من الأحيان كنا نمرر الكرة للاعبي الخط الخلفي ولم يكن التمرير متاحًا داخل منطقة الجزاء”.

وأكمل “أردنا أن يكون فيرمينو بين الخطوط ويظل جناحًا هجوميًا، لذلك هذا ما فعلناه مع محمد صلاح وأوريجي في الوسط. هكذا سجلنا الهدف، ليس بمشاركة الجميع، ولكن في مثل هذا الوضع، كل ذلك جيد”.

وأتم كلوب: “الفوز في المباريات أمر مرضٍ دائمًا، لا أريد إجراء مقارنات، كلها مباريات جيدة. لقد فزنا بمباراتين متتاليتين وقدمنا إلى هنا من أجل الفوز وكانت مباراة صعبة. لكننا بقينا في اللقاء، وظللنا في حالة تركيز وحققنا الفوز”.

ويلعب ليفربول ضد سالزبورج يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، ثم ليستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

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