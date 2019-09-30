تدريب أئمة ليبيين على مواجهة التطرف في الأزهر

إيوان ليبيا – وكالات :

انطلقت بمقر المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الدورة التدريبية لتأهيل 51 عالماً من أئمة ووعاظ ليبيا بمختلف المناطق وتستمر حتى 11 أكتوبر المقبل بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر تعاليم الإسلام الصحيحة السمحة وصقل مهارات المتدربين وإكسابهم الخبرات والأساليب العصرية لمواجهة القضايا الفكرية والفقهية لتفنيد الأفكار المتطرفة.

الدورة تهدف بحسب ما نشرته صحيفة “اليوم السابع “أمس الأحد والتي يحاضر فيها نخبة من كبار علماء الأزهر الشريف إلى ترسيخ المنهج الأزهري وتحقيق الاستقرار والتعايش المجتمعي ومواجهة الفكر المتطرف وتفنيد شبهاته وتوسيع مدارك الأئمة والوعاظ بمختلف العلوم الشرعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرنامج ومحاضرات الدورة العديد من المحاور من بينها التوعية بخطورة فكر الجماعات الإرهابية وترسيخ مفاهيم الإسلام الصحيحة فى عقول الناشئة والشباب وكيفية التصدى للادعاءات المسيئة للإسلام والمذهب الوسطى المعتدل الذى يرعي حقوق الدين ويحافظ على ثوابته ونشر سماحة الإسلام من خلال الفكر الأزهرى الصحيح.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا