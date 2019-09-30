هونج كونج تشارك في الاحتفالات الصينية بالذكرى الـ70.. وخبير صيني يطالب الحكومة باحتواء الأزمة

شاركت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، في الاحتفالات التي تشهدها المقاطعات والمدن الصينية، إحياءً للذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في الأول من أكتوبر عام 1949.

حيث يشارك عدد من المواطنين من مختلف الأعمار ينتمون إلى هونج كونج، في الاحتفالات التي تبدأ غدا الثلاثاء في ميدان تيانآنمن بالعاصمة بكين ويعرضون تجربة نجاحهم التي بدأت منذ انضمام هونج كونج رسميًا إلى الصين عام 1997 حتى الآن، فيما يستعد ميناء فيكتوريا في هونج كونج لعرض “سيمفونية الضوء”، حيث سيعرض يوميا وطيلة شهر أكتوبر الساعة الثامنة مساءً بث مباشر للاحتفالات بذلك العيد الوطني على شاشة LED، فضلا عن عرض إنجازات الصين على مدار سبعة عقود بهدف تقديم تجربة سمعية بصرية جديدة للجمهور وفقًا لما نشرته صحيفة الشعب اليومية.

حقيقة الأزمة

هونج كونج هي عبارة عن منطقة على ساحل بحر الصين الجنوبي جنوبي الصين، يتضمن أرخبيل من الجزر تتضمن مجموعة صغيرة من قرى الزراعة والصيد، كانت تحت نفوذ الإمبراطور الصيني حتى القرن التاسع عشر الميلادي، عندما اتخذتها بريطانيا إحدى نقاط انطلاق حرب الأفيون الأولى ضد الصين، حيث نفذ القراصنة الإنجليز منها لتهريب الأفيون، ما أدى لنشوب حرب الأفيون الأولى عام 1839، وسيطرت لندن على المنطقة حتي جرت اتفاقية عام 1898 استأجرت بموجبها بريطانيا هونج كونج لمدة 99 عاما انتهت في 1997، حيث أعادت بكين المنطقة إلى ولايتها بموجب سياسة “دولة واحدة ونظامين”، التي تتمتع فيه هونج كونج بحكم إداري خاص يمنحها حكومة وبرلمان ومستقل، بشرط أن يمثلها “البر الرئيسي” أو حكومة بكين دبلوماسيًا وخارجيًا كما تتولى الأخيرة مهمة الدفاع عنها وجميع الأراضي الصينية من خلال جهاز الشرطة وجيش التحرير الشعبي الصيني.

ركود اقتصادي

ومن المقرر أن تفرض بكين سيطرتها الكاملة على هونج كونج بعد مرور 50 سنة على عودتها، أي عام 2057، ومنذ تولي تونج شي هوا أول مسئول صيني رئاسة السلطة التنفيذية لهونج كونج ديسمبر عام 1996، حققت تقدمًا كبيرًا في التجارة والاقتصاد في ظل تعاون كبير من حكومة البر الرئيسي حتى وقعت المظاهرات الأخيرة التي تتهم فيها بكين دولا غربية بالوقوف وراءها ما أدى إلى حدوث اضطرابات وأحداث عنف تسببت في تراجع مكانتها كواجهة سياحية مميزة، وتراجع عدد السياح الوافدين بنسبة 30% منذ بداية سبتمبر الجاري فقط، وتبع ذلك انتشار البطالة في قطاع السياحة. وقد نشرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية تصريحات مسئولين من حكومة هونج كونج أكدوا فيها سعيهم لتخفيف حدة البطالة، من خلال إجراءات تحسن وضع التوظيف وتدعم قطاع السياحة، مضيفين أن البرنامج الجديد يسمح للموظفين بتحديث مهاراتهم وتعلم صناعات أخرى بداية من شهر أكتوبر المقبل، ويعمل على مساعدة الموظفين المتضررين من التحديات الاقتصادية الحالية في تغيير عملهم. وذكر المسئولون في تصريحاتهم، أن مؤشرات البطالة في هونج كونج خلال الربع الثاني من 2019، أظهرت زيادة في نسب البطالة بقطاع السياحة والمطاعم والبيع بالتجزئة، معربين عن أملهم في أن يعمل البرنامج على تخفيف حدة البطالة، أو نقص العمالة، في مختلف القطاعات، وأن حكومة هونج كونج تتخذ نهجا متعدد المسارات لمعالجة التراجع مثل الإعفاء من رسوم وتكاليف معينة وتوفير إعانات لقطاع السياحة، فيما أعلنت لجنة الابتكار والتكنولوجيا عن سلسلة من الإجراءات لتخفيف مشكلات التمويل التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة عند تنفيذ مشروعات، ومساعدتها أيضا في السيطرة على تكاليف التشغيل. تغييرات كبيرة

مو تشينج وهو أستاذ وباحث صيني مسلم متخصص في العلوم السياسية، قال لـ “بوابة الأهرام” إن هناك تغيرات إيجابية كبيرة شهدتها هونج كونج الفترة الماضية عقب عودتها إلى حضن الوطن الأم الصين، حيث ساعدت التسهيلات التي قدمتها حكومة البر الرئيسي في إحداث تغيرات كبيرة في جميع جوانب الحياة هناك، مشيرًا إلى أن حياة الناس تحسنت إلى الأفضل خصوصًا بعد إطلاق مبادرة الحزام والطريق، حيث كانت هونج كونج جزءًا مهمًا في طرق التجارة الرابطة بين الصين ودول جنوب وشرق آسيا وأستراليا ودول المحيط الهادئ فضلا عن دول الشرق الأوسط. ديمقراطية مختلفة

وأضاف أن سياسة “دولة واحدة ونظامين”، أعطت مثالا جيدا للسلام والتنمية في هونج كونج وباقي المناطق الإدارية الخاصة مثل تايوان ومكاو، مشيرًا إلى أن المشكلة في هونج كونج سياسية في المقام الأول وليست عرقية بدليل أن أغلبية سكانها من قومية الهان الذين يشكلون أغلبية السكان في الصين، موضحًا أن ذلك يؤكد أن حكومة البر الرئيسي لم تضطهد أهل هونج كونج لسبب عرقي أو أي سبب آخر إلا أن بعضا منهم لهم وجهة نظر مختلفة عن الديمقراطية متطابقة مع يروج له الغرب في هذا الشأن، مضيفًا أن ذلك دفع بعضهم لإحداث أعمال شغب واحتلال أحد السنترالات عام 2014 وصولا إلى ما حدث خلال الأشهر الأخيرة. معايير مزدوجة

وأكد خلال تصريحاته لـ “بوابة الأهرام”، أن الصين دولة عقلانية مبنية على أساس نظام مركزي “المقاطعات والمحافظات”، ورغم ذلك كانت هناك مرونة في التعامل مع سياسة “دولة واحدة ونظامين”، ما اعتبره دليلا على حكمة الصين التقليدية القديمة في فن الحكم مع التمسك بالهوية الوطنية، مضيفًا أن الاختلافات التي نشبت مؤخرًا جاءت نتيجة حصول هونج كونج على المزايا الاقتصادية منذ تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح عام 1978، واستبدال الطموح الديمقراطي بمحاولة سحق كرامة الدولة واتخاذ العنف والتدمير وسيلة للتغيير، مضيفًا أن معايير حقوق الإنسان التي ينادي بها الغرب لا تطبقها الدول الغربية نفسها على أرضيها خصوصًا فيما يتعلق بالتمييز العنصري ومعاداة أصحاب البشرة السمراء. وأشار العالم الصيني المسلم إلى أن الغرب يتعامل بمعايير مزدوجة، حيث لا يمنح الأيرلنديين الحق في تقرير مصيرهم بالانفصال أو البقاء تحت التاج البريطاني، كما لا تمنج الولايات المتحدة الهنود حق تقرير مصيرهم رغم كونهم السكان الأصليين، مضيفًا أن الغرب يعتبر الثقافة الدينية بالدول الإسلامية، وهي إحدى رواد الحضارة الإنسانية، سبب رئيسي في أساس عرقلة تقدم الحضارة الإنسانية، وأنها مارست حروب ضد الدول الإسلامية منذ الحملات الصليبية حتى الحروب الأخيرة في أفغانستان والعراق وسوريا، بحجة مكافحة الإرهاب التي صنعته بنفسها في حين تنتقد في نفس الوقت جهود الحكومة الصينية في مكافحة نفس الإرهاب في شينجيانج، رغم أن الجميع سمع ورأى ما حدث من تفجيرات وأحداث إرهابية في تلك المنطقة، مشيرًا إلى أن الغرب يستخدم تلك المعايير فقط لتدمير الدول وتقسيمها. ولفت إلى أن الصين تحتاج إلى مزيد من الصبر والحكمة من أجل تفويت الفرصة على الغرب، خصوصًا فيما يتعلق بما يحدث في هونج كونج، مشيرًا إلى أن حكومة البر الرئيسي هي الوحيدة القادرة على دعم ومساندة تلك المنطقة للخروج من الأزمة ومعالجة الآثار السلبية التي نتجت عن أحداث العنف الأخيرة، خصوصًا وأن بكين لا تزال ترى أن ازدهار هونج كونج مهم كواحدة من أكثر الاقتصاديات ليبرالية، متوقعًا أن تقدم هونج المزيد من التقدم والازدهار الاقتصادي من خلال “الحزام والطريق، وكونها واحدة من حلقة الوصل في طرق التجارة بعد أن قامت الحكومة المركزية بإنشاء أكبر جسر بحري يربط بينها وبين مكاو وقواندونج، مضيفًا أن الولايات المتحدة ترفض التعاون المثمر وتصر على أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء إلى زمن الحرب الباردة وتمارس نفس السياسة مع الصين، وأن التدخل في شئون الدول الأخرى لن يجعل الولايات المتحدة دولة عظيمة.

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