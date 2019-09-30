حصر الكفاءات التقنية لداخلية الوفاق

إيوان ليبيا – وكالات :

دعت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، كوادر الوزراة المتخصصين في مجالات تقنيات المعلومات بالانضمام إلى «الفريق التقني»، وذلك في إطار تنفيذ خطة إستراتيجية للاستفادة من «تقنيات المعلومات» في رفع كفاءة أداء مختلف الهيئات والمصالح والأجهزة والإدارات بها.

وقالت الوزراة في بيان اليوم الإثنين، إن الخطة تتضمن تطوير النظم الأمنية والعدلية وأهمها النظام المتكامل لإدارة وتتبع القضايا بالإضافة إلى النظم النمطية الإدارية والمالية، وذلك بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الفريق التقني سوف يتشكل للعمل مع الشركات المنفذة في تطوير النظم المستهدفة، ومن ثم استلامها وتشغيلها.

وطالبت المتخصصين في مجالات تقنيات المعلومات بحكم الدراسة أو الخبرة، والراغبين في الانضمام إلى الفريق التقني، بملء نموذج بيانات في مدة لا تزيد عن عشرة أيام، لافتة إلى أنه «سيُجري حصر النماذج واختيار الكفاءات التي تتناسب واحتياجات البرنامج».

وأوضح البيان، أن العناصر التي تجتاز اختبارات القبول ستحظي بفرص لدورات تدريبية في الداخل والخارج بتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة؛ للرفع من كفاءتها وتأهيلها للانضمام إلى فريق تطوير وتشغيل النظم المستهدفة.

ولفت إلى أن التخصصات المطلوبة، هي: «هندسة البرمجيات، نظم معلومات، علوم الحاسوب، برمجة الوب وبناء المواقع، برمجة الموبايل، الشبكات والبنية التحتية، أمن المعلومات وإدارة مراكز البيانات، صيانة الحواسيب، الترجمة للغة الإنجليزية، التصميم الإبداعي».

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