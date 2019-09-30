ضبط 723 كيلو حشيش في 9 أشهر

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، ضبط 723 كيلوجراما من مخدر الحشيش، و11 كيلوجراما من مخدر الهيروين، و609 آلاف قرص مخدر، في الفترة من 1 يناير إلى 31 أغسطس 2019.

وأوضحت إحصائية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه تحرر في الأشهر التسعة 332 قضية وبلغ عدد المتهمين فيها 600 متهم من جنسيات مختلفة، حسب بيان نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأشارت الإحصائية، إلى ضبط 126 ألف لتر من الخمور محلية الصنع، بجانب 891 قنينة من الخمور المستوردة من الخارج.

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