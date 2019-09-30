ليلة_الأبطال – مؤتمر بوكيتينو: علينا عدم تكرار ما حدث الموسم الماضي

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الإثنين للحديث عن مواجهة بايرن ميونيخ غدا الثلاثاء في ملعب نيو وايت هارت لين في ثاني جولات دوري الأبطال لحساب المجموعة الثانية.

وتحدث المدرب الأرجنتيني قائلا: “نتمنى أن نفوز غدا، لا نريد تكرار ما حدث الموسم الماضي مجددا حينما حصدنا نقطة وحيدة من ثلاث مباريات”.

وأكمل “في الموسم الطويل يجب أن نتحلى بالعقلية القوية وأن تكون لدينا أفكار واضحة حول ما نريد تحقيقه بنهاية الموسم”.

وأضاف بوكيتينو “عندما نحلل الخمسة أشهر الأخيرة نجد إننا علينا التطور وضخ أفكار جديدة لتحفيز اللاعبين، ونحن كجهاز فني أول من نفعل ذلك لنجعل كل شيء جاذب أكثر للاعبين”.

وأردف “أنا سعيد جدا بالفريق الذي أمتلكه ونحن في موقف حيث كل شيء متاح ومن الطبيعي أن يتحدث البعض حينما لا نحصل على النتائج التي نحققها”.

وأتم بوكيتينو “بايرن فريق يريد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا كل موسم فتاريخهم يقول ذلك، بالتأكيد هو ناد ينافس بقوة على البطولة”.

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