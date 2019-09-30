ترامب يشن هجمات قاسية على مسرب المعلومات وعلى خصومه

كثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لغته الهجومية على مسرب المعلومات الخاصة بفضيحة أوكرانيا.

ووصف الرئيس الأمريكي ترامب المسرب اليوم الإثنين بأنه “مزيف” وقال: “مسرب المعلومات لا يعلم شيئا”.

وتساءل ترامب أيضا عما إذا كان يجب القبض على الديمقراطي آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، بتهمة الخيانة، وهي خطوة تمثل تصعيدا حادا في علاقته بالكونجرس وفي لغته.

وقال الرئيس مطلع الأسبوع على تويتر، إنه إذا أطيح به من منصبه من خلال عملية تقصير كاملة فيمكن أن يؤدي هذا إلى حرب أهلية، في تصريح أثار مخاوف حتى من أعضاء حزبه الحزب الجمهوري.

وكتب محامو المسرب لمدير الاستخبارات الوطنية أنهم يخشون من أن الموقف يمكن أن يصبح “أكثر خطورة” لموكلهم نفسه. وجرى تقديم شكوى المسرب في أغسطس وأدت إلى قيام كتلة الديمقراطيين بمجلس النواب بفتح تحقيق بالتقصير ضد ترامب. تتعلق مسألتان رئيسيتان بما إذا كان ترامب قد ضغط على أوكرانيا لبدء تحقيقات ضد خصمه السياسي الديمقراطي، جو بايدن، وما إذا كان الرئيس حجب مساعدة عسكرية لأوكرانيا في إطار جهوده. وهناك المزيد من الأسئلة بشأن ما إذا كان رودي جولياني، المحامي الخاص للرئيس، ضالعا في دبلوماسية سرية مع أوكرانيا. بدأ مجلس النواب إصدار مذكرات استدعاء ويسعى لإجراء مقابلات مع كبار المسئولين بوزارة الخارجية. ولكن القيادة الديمقراطية تخطو بحذر وسط انقسامات في الرأي العام بشأن التحقيق بتهمة التقصير.

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