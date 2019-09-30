التحالف العربي: إعلان الحوثيين عن أسر جنود سعوديين مسرحية مزعومة

وصف المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، اليوم الإثنين، حديث الحوثيين عن أسر جنود سعوديين، بأنه “مسرحية مزعومة من إعلام مضلل، وادعاءات”.

وأتهم المالكي في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، ميليشيات الحوثي بعدم الالتزام باتفاق ستوكهولم وأنها تواصل تهديدها للسلم الدولي.

وأول أمس السبت، زعم يحيي سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، أن الجماعة “حررت 350 كيلو مترًا مربعًا في المرحلة الأولى من عملية (نصر من الله)، بما فيها مواقع ومعسكرات وسقوط ثلاثة ألوية في محور نجران السعودية وأسر آلاف”، بحسب قناة “المسيرة” التابعة للجماعة.

وأضاف العقيد المالكي أن ميليشيات الحوثي تواصل استخدام الحديدة لإطلاق الصواريخ الباليستية، مؤكدًا أن الميليشيات تستعمل المناطق السكنية منصة لإطلاق الصواريخ.

وأوضح المتحدث باسم التحالف العربي أن ميليشيات الحوثي تطلق الصواريخ الباليستية من عمران وصنعاء وصعدة، وأن كل المنافذ الإغاثية بالداخل اليمني، سواء البرية أو الجوية أو البحرية، تعمل بكل إمكانياتها، متابعا “الدول في التحالف تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين”. وكشف العقيد المالكي أن ميليشيات الحوثي استخدمت تكتيك الدفع بأمواج بشرية من المقاتلين. وحول نشر ميليشيات الحوثي فيديو مؤخرًا حول استهداف قوات سعودية، قال المالكي ،إن الادعاءات التي تصدر من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لا تمتّ للحقيقة بصلة، مبينا أنه من غير المناسب أن يرد التحالف على مثل هذه الادعاءات. وأوضح العقيد المالكي خلال المؤتمر الدوري لقيادة القوات المشتركة للتحالف اليوم أن التحالف ليس لديه ما يخفيه وبالتالي فإن ما نشره الإعلام الحوثي مجرد مسرحي، مشيرا إلى أن إجمالي خسائر الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في المدة ما بين 16 سبتمبر 2019 حتى 30 سبتمبر 2019 بلغت 421 معدة وسلاحا، إلى جانب مقتل 881 شخصا من تلك الميليشيات الحوثية.

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