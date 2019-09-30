بريطانيا تعد سياسة اقتصادية لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

قال وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد، اليوم الإثنين، إن بلاده تعد “استجابة مهمة من جانب السياسة الاقتصادية” في حالة مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي (بريكست) دون اتفاق في 31 أكتوبر.

وقال جاويد لمحطة راديو 4 في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق “من المحتمل للغاية أن يحدث” في 31 أكتوبر، على الرغم من إقرار البرلمان لقانون بقيادة المعارضة يهدف إلى منع ذلك.

وأوضح أنه ووزراء آخرين في حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون المحافظة “يلقون نظرة فاحصة على هذا القانون”.

وقال للمحطة الإذاعية: “لكننا واضحون للغاية بأن سياستنا لم تتغير. سوف نرحل في 31 تشرين أول/أكتوبر”.

وأضاف جاويد قبل كلمة يلقيها في وقت لاحق اليوم في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين: “سوف نركز على محاولة التوصل إلى اتفاق ومواصلة الاستعدادات لعدم التوصل إلى اتفاق، لأنه قد يحدث”. وقال: “أتحدث بصراحة أيضا، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيكون هناك استجابة مهمة من جانب السياسة الاقتصادية”، مضيفا أنه يتوقع أيضا من البنك المركزي البريطاني “التفكير في استجابة من السياسة النقدية”. وتكهن المحللون بأن الحكومة قد تخفض الضرائب وتزيد من الإنفاق العام لدعم الاقتصاد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وأضاف جاويد أنه سيذكر في خطابه المزيد من التفاصيل حول الإجراءات الحكومية المحتملة . وقال في تغريدة له إنه يخطط لعمل “ثورة في البنية التحتية” مع رصد التمويل اللازم لتحسين الطرق في سائر أنحاء البلاد والنقل وخدمات النطاق العريض. كما ذكرت صحيفة التايمز أنه من المتوقع أن يعلن جاويد عن حزمة تمويل بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني (8ر30 مليار دولار) لهذه المشروعات.

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