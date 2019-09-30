الحكومة الإيرانية: السعودية بعثت برسائل إلى روحاني

طهران-العنوان

قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية اليوم الاثنين، إن السعودية بعثت برسائل إلى الرئيس حسن روحاني عبر زعماء دول أخرى وذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البلدين.

ونقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء، وهي وكالة شبه رسمية، عن المتحدث علي ربيعي قوله “نقل زعماء بعض الدول رسائل من السعوديين إلى (الرئيس) حسن روحاني”. وأضاف “إذا كانت السعودية تسعى حقا إلى تغيير في السلوك، فإن إيران ترحب بذلك”.

ولم يقدم ربيعي أي معلومات عن محتوى الرسائل.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد حذر في مقابلة أذيعت أمس الأحد من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى أرقام خيالية إذا لم يتخذ العالم موقفا موحدا لردع إيران، لكنه قال إنه يفضل الحل السياسي على الحل العسكري.

وتتهم السعودية إيران بالمسؤولية عن هجوم على منشأتي نفط سعوديتين يوم 14 من سبتمبر وهو اتهام تنفيه طهران.

المصدر-وكالات

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