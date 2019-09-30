ريال مدريد وكلوب بروج.. زيدان ينتظر توهج نجومه

ويستضيف ريال مدريد نظيره كلوب بروج في الجولة الثانية ضمن مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا، في مباراة العودة للطريق الصحيح وأكثر.

في الجولة الماضية سقط الفريق الملكي بثلاثية دون رد ضد باريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء، ليخسر فرصة اعتلاء صدارة المجموعة مبكرا، وضد الفريق البلجيكي سيطمح في تحقيق الفوز وبنتيجة عريضة ليعلن عن نفسه في مسابقته المفضلة التي فاز بلقبها 13 مرة.

الفوز لن يكون الهدف الوحيد، فالمباراة -متوسطة القوة- ستكون فرصة لعناصر ريال مدريد للتوهج والتألق والانفجار وتحديدا إدين هازارد.

النجم البلجيكي لم يقدم الأداء المنتظر بعد منذ انتقاله لريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية السابقة؛ فلم يصنع أو يسجل أي أهداف خلال 3 مباريات في الدوري الإسباني ومباراة في دوري أبطال أوروبا.

بالإضافة إلى أن كريم بنزيمة يهدف لزيادة رصيده من الأهداف وافتتاح سجله التهديفي في دوري أبطال أوروبا بعدما سجل 5 أهداف محليا.

ومع استبعاد جاريث بيل وجيمس رودريجيز من قائمة الفريق، ستكون هناك فرصة لأن يشارك فينيسيوس جونيور بشكل أساسي في خط هجوم الفريق في طريقة 4-3-3 التي يتبعها زين الدين زيدان.

أو ربما يفكر زيدان في العودة إلى أسلوبه القديم بتجربة 4-4-2 ماسة، بوجود لوكا يوفيتش بجوار بنزيمة، على إن يتواجد هازارد في عمق الملعب كصانع ألعاب بدلا من الجناح الأيسر، وما يساعد زيدان في تنفيذ تلك الطريقة هي عودة لوكا مودريتش من الإصابة.

حراسة المرمى: ثيبوت كورتوا

خط الدفاع: سيرخيو راموس – رافائيل فاران – ناتشو – داني كارباخال

خط الوسط: توني كروس – كاسيميرو – لوكا مودريتش

خط الهجوم: إدين هازارد – فينيسيوس جونيور (لوكا يوفيتش) – كريم بنزيمة

حراسة المرمى:

خط الدفاع: كلينتون ماتا – ماتيو ميتروفيتش – سيمون ديلي

خط الوسط: إدوارد سوبول – هانز فانكين – ماتس ريتس – روود فورمر – كربين دياتا

خط الهجوم: ديفيد أوكيرك – إيمانويل دينيس

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إدارة المباراة للحكم البلغاري جورجي كاباكوف صاحب 33 عاما.

وسبق لكاباكوف إدارة مباراة واحدة فقط من قبل في دوري أبطال أوروبا، كانت في الموسم الماضي بين فالنسيا ومانشستر يونايتد في دور المجموعات وأشهر خلالها 4 بطاقات صفراء.

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