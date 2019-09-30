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أوباميانج: كنت واثقا من صحة هدفي في يونايتد قبل الرجوع لتقنية الفيديو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

وقال أوباميانج: “كنت واثقا من صحة موقفي في لقطة الهدف”.

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة “تفاجأت من قرار الحكم في البداية بإلغاء الهدف”.

وواصل “أحاول دائما التسجيل ولذلك سددت الكرة في الشباك وكنت واثقا من صحة الهدف”.

وأتم “في النهاية اُحتسب الهدف وسعيد للغاية بذلك”.

افتتح سكوت مكتوميناي لاعب خط وسط مانشستر يونايتد أهداف المباراة في الدقيقة 45.

وأدرك بيير إيمريك أوباميانج التعادل لأرسنال في الدقيقة 58.

بتلك النتيجة وصل رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة التاسعة يحتل بهم المركز العاشر في جدول الترتيب.

أما أرسنال فوصل للنقطة 12 ويحتل بهم المركز الرابع.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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